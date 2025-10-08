Adversários ajudam Lula a ganhar eleitor 'nem-nem' e melhorar aprovação

Pesquisa Genial Quaest divulgada nesta quarta-feira (8) confirmou a impressão de que a popularidade do governo Lula vai melhorando. Aprovação e desaprovação estão em empate técnico, retomando a situação de janeiro.

Os eleitores também viram com bons olhos a aproximação e a conversa de Lula com o presidente dos EUA, Donald Trump, após a crise do tarifaço —que parece ter sido um tiro do bolsonarismo no seu próprio pé.

Para Josias de Souza, Lula tem uma dívida impagável com seus rivais, que recentemente lhe entregaram de graça algumas "deixas" para se recuperar politicamente depois de um momento difícil de seu terceiro governo.