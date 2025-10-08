MP de aumento de impostos passa em comissão e prazo para votar termina hoje

A comissão mista da Medida Provisória que surgiu em alternativa ao aumento do IOF proposto pelo governo para elevar a arrecadação aprovou ontem o relatório do deputado Carlos Zarattini, que foi uma versão modificada da proposta original do governo Lula. O texto poupou as casas de apostas online de aumento de tributação e incluiu o aumento de 18% do imposto sobre aplicações financeiras e investimentos. Hoje essa taxação é variável, entre 15% e 22,5%, a depender do tempo de manutenção do investimento, e a intenção do governo era unificar a alíquota em 17,5%, mas a decisão do relator foi baseada em acordo feito com a base aliada do governo para conseguir aprovar a proposta. O governo Lula também queria elevar a tributação sobre a receita bruta das bets de 12% para 18%, mas o relator barrou o aumento. O texto tem até as 23h59 de hoje para ser aprovado nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado ou perde a validade. Entenda os detalhes.

Paulinho diz que projeto de redução de penas deve ser votado na próxima terça. O relator do projeto que surgiu como alternativa ao texto que pedia anistia aos condenados pelos golpes de 8 de janeiro afirmou ontem que se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Motta, e combinou a votação para a próxima semana. Paulinho disse que ainda fará ajustes em seu relatório e que pode divulgar o texto no mesmo dia ou apenas na semana que vem, antes da votação. O deputado disse ainda que Motta ficou responsável por pactuar a votação no Senado com o presidente Davi Alcolumbre, para que o texto seja aprovado em ambas as Casas. Segundo a colunista da Folha de S.Paulo Mônica Bergamo, o projeto deve ser mais 'modesto' do que os bolsonaristas esperam e deve prever 21 anos de prisão para o ex-presidente, e não 16, como eles queriam. Pela proposta inicial, as penas do crime de golpe de Estado cairiam de quatro a 12 anos para dois a oito anos. Saiba mais.

Renan Calheiros será o relator do projeto que modifica IR. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu ontem dar a relatoria do projeto de lei que garante isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês a Renan Calheiros. O senador disse que pretende votar a proposta em até 30 dias e fazer mudanças apenas de redação e de supressão na proposta, para que então ela não precise voltar aos deputados e vá direto à sanção da Presidência da República. Ele criticou a postura dos deputados, que tentaram usar o projeto para pressionar o governo e como chantagem para tentar avançar com a pauta da anistia aos golpistas de 8 de janeiro e da PEC da blindagem.