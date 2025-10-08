Padilha sobre ajuda a mulher em voo: 'Não é a primeira vez que acontece'

No episódio, Padilha percebeu que a comissária pediu ajuda médica pouco antes da decolagem. Ele então se ofereceu para ajudar. "Fui lá, identifiquei rápido, era uma crise de hipoglicemia."

O ministro relata que a solução foi rápida: "Quando eu percebi que podia ser hipoglicemia, eu perguntei: 'ó, tem açúcar? Vamos pegar uma água com açúcar. Alguém tem uma bala aqui? Aí quem tinha uma bala era uma cantora, Mari Jasca, uma cantora que estava (...) exatamente na frente". O atendimento estabilizou a passageira até a chegada dos paramédicos, e o voo foi retomado depois.

Segundo Padilha, o caso ganhou repercussão após a própria cantora compartilhar o episódio nas redes sociais. Diante das especulações de que a passageira seria uma atriz contratada para criar uma ação encenada, o ministro negou qualquer atuação.

Teoria da conspiração tem o tempo todo, né? Impressionante. A minha luta permanente, e a luta dos profissionais de saúde, dos gestores hoje é contra o negacionismo, contra teorias da conspiração sobre tudo: sobre vacinas, sobre medicamentos. Alexandre Padilha

'Situação anormal', diz Padilha sobre crise do metanol

O avanço dos casos de intoxicação por metanol exige articulação integrada entre governo federal, estados e municípios, afirma Padilha.