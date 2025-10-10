Podcast A Hora estreia grupo de WhatsApp e edição extra para assinantes UOL

A Hora Extra estreia no sábado e terá duração de cerca de 15 minutos. O primeiro episódio é aberto; a partir do segundo, o acesso é exclusivo para assinantes UOL. Para ouvir como assinante, vincule seu e-mail UOL à sua conta no Spotify.

Para acessar os episódios fechados, basta clicar no cadeado e parear a sua conta do Spotify com o seu email do UOL Imagem: UOL

Os episódios extras ficam listados na playlist de A Hora no Spotify.

O episódio semanal tradicional segue aberto e gratuito.

Como acessar e ouvir

Para entrar no grupo A Hora podcast no WhatsApp, clique aqui.