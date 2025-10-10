Israel aprova acordo com Hamas para fim da guerra na Faixa de Gaza

O governo de Israel aprovou ontem o acordo assinado com o grupo extremista Hamas para encerrar a guerra na Faixa de Gaza, após dois anos e dois dias. O grupo palestino afirmou ter recebido garantias dos Estados Unidos e dos mediadores Turquia, Qatar e Egito de que o conflito oficialmente acabou. O acordo final prevê a libertação de todos os reféns vivos e mortos e o recuo das tropas israelenses, além da libertação de mais de 2.000 prisioneiros palestinos. O cessar-fogo entrou em vigor após a assinatura entre as duas partes, mas os detalhes do acordo ainda não estão claros e não se sabe se os 20 pontos propostos pelo governo dos Estados Unidos serão seguidos. O Exército de Israel deve iniciar a sua retirada para novas linhas ainda na Faixa de Gaza, e depois começa o prazo de até 72 horas para o Hamas libertar todos os reféns israelenses. Donald Trump estima que todos estarão livres até a próxima terça-feira, mas ainda não há informações se a libertação dos reféns vivos será priorizada e como será feita a entrega. Saiba mais.

Barroso surpreende colegas e antecipa aposentadoria do STF. O ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso anunciou ontem que irá se aposentar do cargo nos próximos dias. Ele tem 67 anos e poderia ficar até 2033, quando completa 75 anos, mas decidiu sair antes. Ele comunicou a decisão aos demais ministros ao final da sessão de ontem no plenário, elogiou os colegas e foi aplaudido enquanto leu seu discurso, bastante emocionado. Barroso falou que 'é hora de seguir outros rumos', mas não adiantou se tem planos para o futuro. O ministro assumiu a vaga em junho de 2013, indicado pela então presidente Dilma Rousseff. Formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro em 1980, ele atuou por quase 30 anos como procurador do estado do Rio.