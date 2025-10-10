Pesquisa mostra panorama do racismo em crianças de 0 a 6 anos

Qual o olhar da população sobre o racismo durante a primeira infância, ou seja, em crianças de 0 a 6 anos?

Amadurecer esse debate é um dos objetivos da pesquisa "Panorama da Primeira Infância: O que o Brasil sabe, vive e pensa sobre os primeiros seis anos de vida", encomendada pela Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal ao Datafolha.

De abrangência nacional, a pesquisa ouviu 2.206 pessoas, sendo 822 responsáveis pelo cuidado de bebês e crianças de 0 a 6 anos.