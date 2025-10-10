Assine UOL
Nós Negros

Pesquisa mostra panorama do racismo em crianças de 0 a 6 anos

Simone Freire
Do UOL, em São Paulo
Imagem: fizkes/iStock

Qual o olhar da população sobre o racismo durante a primeira infância, ou seja, em crianças de 0 a 6 anos?

Amadurecer esse debate é um dos objetivos da pesquisa "Panorama da Primeira Infância: O que o Brasil sabe, vive e pensa sobre os primeiros seis anos de vida", encomendada pela Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal ao Datafolha.

De abrangência nacional, a pesquisa ouviu 2.206 pessoas, sendo 822 responsáveis pelo cuidado de bebês e crianças de 0 a 6 anos.

Os dados inéditos do recorte racial foram publicados nesta semana. Segundo a pesquisa:

  • 63% dos responsáveis por crianças de 0 a 6 anos acredita que o racismo é comum e também atinge a primeira infância. Essa percepção é mais forte entre mulheres, jovens e pessoas com maior renda e escolaridade;
  • 22% reconhecem o racismo, mas o consideram quase inexistente na primeira infância;
  • 16% dos responsáveis por crianças relataram que elas já sofreram racismo. Os casos são mais comuns entre as de 4 e 6 anos, possivelmente porque as menores ainda não reconhecem ou verbalizam a discriminação;
  • Creches e pré-escolas são os ambientes mais citados em que a criança já sofreu racismo, mencionados por 54% dos cuidadores.

PEGA A VISÃO

Negra Li volta ao rap após sete anos sem gravar: 'Fui muitas vezes silenciada'
Negra Li volta ao rap após sete anos sem gravar: 'Fui muitas vezes silenciada' Imagem: Rodrigo Koraicho/Divulgação
"Estou vivendo meu melhor momento de autonomia. Criei pra mim essa liberdade de poder estar à frente do meu trabalho, como empresária também"

Negra Li, cantora

Negra Li vive um momento especial. São 30 anos de uma trajetória que ajudou a moldar o rap nacional, iniciada ainda nos anos 1990, no grupo RZO, quando seu talento logo acendeu os holofotes sobre a presença feminina no gênero. Agora, mais madura e dona de si, a artista depura uma vida inteira dedicada à música com o novo disco "O Silêncio que Grita", que marca sua volta ao rap, após sete anos.

A rapper apresenta o show dessa nova fase no TOCA Sessions, que acontece nesta sexta (10), no Cine Joia, em São Paulo (Retire seu ingresso aqui). A noite ainda conta com show de Stefanie, uma das vozes mais afiadas da nova geração do rap, e discotecagem da Larinhx, que assume as pick-ups na sequência. Leia Mais

Thainá Gonçalves vence o Estrela da Casa e leva prêmio milionário

NOSSOS OLHARES

Josemeire Alves Pereira e Simone de Assis
Com racismo, não há democracia: justiça de transição e reparação histórica Leia mais

MM Izidoro
O PodPah e a Nova Era da Mídia Brasileira Leia mais

Joildo Santos
Paradoxo da educação, mesmo diplomados jovens ficam sem oportunidades Leia mais

