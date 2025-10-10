'Serviços prestados': 'Bessias' chega favorito à vaga de Barroso no STF

E começou a corrida pela vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal.
O magistrado anunciou na quinta-feira que está se aposentando, e o presidente Lula deve indicar em breve o nome de seu sucessor.
Saiba quem são os cotados para a vaga de Barroso
Analisando o xadrez da escolha do próximo ministro, a colunista Daniela Lima afirma que Jorge Messias, o Bessias, advogado-geral da União, é o favorito. Ela diz que Lula se orienta pela confiança nas escolhas e que só o que pode mudar isso é o risco à governabilidade.
Josias de Souza acrescenta: se no passado Lula nomeava pensando nos serviços que o indicado iria prestar, agora ele leva em conta os serviços já prestados, o que aumenta a chance de Messias.
E Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, afirma que Paulo Gonet, o procurador-geral da República, entrou na lista de cotados —e com apoio de ministros da suprema corte.
Daniela Lima: Confiança, governabilidade e gestos: o que está em jogo na vaga para o STF
Daniela Lima: Messias é favorito para vaga de Barroso no STF
Daniela Lima: Barroso só antecipou decisão de se aposentar a Fachin
Josias de Souza: Saiba por que 'Bessias' é favorito na corrida à poltrona de Barroso
Raquel Landim: Messias é escolha 'natural' para o STF, diz coordenador do Prerrogativas
Mônica Bergamo: Gonet entra em lista de cotados ao STF e tem apoio de ministros da Corte
Outros olhares
Daniela Lima
Bastidores da derrota do governo no Congresso: bronca de Lula, erro de timing e culpados Leia mais
Reinaldo Azevedo
Pobre que paga imposto imita o governador de SP: 'Tenha vergonha, Tarcísio' Leia mais
Thiago Arantes
Goleada com quatro atacantes que marcam deixa Neymar mais longe da seleção Leia mais
Roberto Sadovski
'Tron: Ares' traz Jared Leto em um belíssimo pastel de vento Leia mais
Luciana Bugni
Se Odete Roitman deixou tanta saudade, agora mulher pode falar o que pensa? Leia mais
Tony Marlon
Movimento busca incluir o sonho como direito básico de todo brasileiro Leia mais
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.