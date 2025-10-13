Lula diz que não quer amigo, mas ministro no STF. Chance de Messias cresce

O presidente Lula disse hoje que não quer um "amigo", mas um "ministro" no lugar deixado pela saída de Luis Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal —mas analistas duvidam dessa afirmação.

Para o colunista Josias de Souza, a declaração é "conversa mole" do presidente. Josias lembra que, nos primeiros mandatos, Lula realmente aplicou critérios objetivos para as suas escolhas no Supremo. Mas, depois de Joaquim Barbosa, o petista mudou e agora o critério é outro.

Daniela Lima conversou com um ministro do Supremo que disse que o advogado-geral da União, Jorge Messias, realmente é o favorito. Mas o magistrado defende que Lula tome a decisão com vagar, costurando politicamente o nome antes, para evitar que a escolha resulte em isolamento do governo.