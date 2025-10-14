O preço da fama: a tragédia e o assédio no cotidiano de São Paulo

É algo natural em jornalismo. Se uma pessoa razoavelmente conhecida do público (ou famosa mesmo) está envolvida em uma notícia, a tendência sempre é "puxar" o nome dela como destaque da matéria. Atrai mais atenção dos leitores que uma notícia apenas com desconhecidos.

Mas, nos dias de hoje, uma notícia implicitamente negativa pode gerar o dito cancelamento e um estrago à reputação de alguém.

Fogaça é apenas o chef que criou o cardápio do restaurante. Ele não é um dos proprietários, não está na administração ou no dia a dia na cozinha do estabelecimento, tampouco é o arquiteto da obra que desabou.

Poucas horas depois do acidente, na quarta passada (8), Fogaça se pronunciou através de sua assessoria de imprensa, porque estava fora do país. Manifestou solidariedade à família da funcionária morta e aos feridos no desabamento. Também foi incisivo ao esclarecer que não tem qualquer relação profissional com o Jamile além de ter criado o cardápio.

O Jamile foi fundado em 2015 e foi premiado pelo Guia Michelin neste ano de 2025. Ganhou status de um dos principais restaurantes da região central de São Paulo.

Uma matéria do UOL contou como era o funcionamento do restaurante e detalhes de seus ambientes até o acidente da semana passada.