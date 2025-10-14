Trump assina acordo de paz em Gaza junto a líderes árabes e sem Netanyahu

Governo federal demite aliados dos deputados que votaram contra MP dos impostos. O governo Lula está mapeando e demitindo os aliados dos 251 deputados que votaram contra a Medida Provisória editada em substituição à derrubada da alta do IOF e que aumentaria a arrecadação. Segundo a colunista do UOL Raquel Landim, a atitude é uma reorganização da base aliada e já foram trocadas: 4 superintendências do ministério da Agricultura; 1 diretoria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; 3 regionais da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; 1 superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; e 1 vice-presidência da Caixa Econômica Federal. Ainda segundo a colunista, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, avisou ao presidente da Câmara, Hugo Motta, que faria as demissões.

STF começa a julgar núcleo de desinformação da trama golpista. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje sete réus da trama golpista acusados de compor o chamado 'núcleo das fake news', que espalhou desinformação sobre as urnas eletrônicas e atacou autoridades contrárias a um golpe de Estado. Desta vez será o ministro Flávio Dino que conduzirá as sessões porque ele assumiu a presidência do colegiado ao término da gestão de Cristiano Zanin. A expectativa do julgamento é pelo voto do ministro Luiz Fux, que votou para absolver Jair Bolsonaro de todos os crimes de que foi acusado no processo. A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação de todos os réus deste grupo. Saiba quem são eles.

Cabo Verde, país que fala português, vai à Copa do Mundo pela primeira vez. Cabo Verde se classificou para a Copa do Mundo de 2026 ontem, após terminar as Eliminatórias Africanas na liderança do seu grupo. A vaga veio com a vitória sobre Essuatíni por 3 a 0, na última rodada, mas o grande trunfo aconteceu no mês passado, quando a seleção venceu a favorita Camarões. A nação de colonização portuguesa é a menor em termos territoriais a jogar a Copa do Mundo. O país tem 4.033 km² e deixou Trinidad e Tobago — que tem 5.128 km² e jogou o Mundial de 2006 — para trás. Cabo Verde só fica atrás da Islândia na lista dos países menos populosos que já jogaram uma Copa do Mundo.