Bienal é autuada por não cumprir medidas contra assédio sexual e cota a PCD

A Repórter Brasil procurou a assessoria de imprensa da Bienal, mas não obteve resposta sobre as autuações recebidas até o fechamento desta reportagem. O texto será atualizado, se o posicionamento for enviado.

'Práticas não alinhadas com política de inclusão'

Durante a fiscalização, os auditores constataram que parte dos problemas denunciados já havia sido solucionada pela Bienal, como a instalação de ventiladores e bancos para descanso dos trabalhadores, e o oferecimento de refeições a preços acessíveis, condizentes com o valor do vale-refeição.

No entanto, os fiscais do trabalho constataram que, apesar da ampla divulgação de uma política de inclusão adotada pela 35a Bienal no ano passado, a instituição não cumpre a cota de Pessoas com Deficiência.

Prevista na Lei de Cotas de 1991, a política deve ser cumprida por empresas com mais de 100 funcionários, caso da Bienal. No entanto, a instituição não tinha, no momento da fiscalização, nenhum PCD no seu quadro de trabalhadores. O mesmo ocorreu com a contratação obrigatória de jovem aprendiz.