Acusado de matar Nega Pataxó em ação do Invasão Zero é solto na Bahia

José Eugênio Fernandes Amoedo foi preso em flagrante após assassinar a liderança indígena em janeiro, segundo o MPF; crime aconteceu durante ação convocada pelo movimento Invasão Zero contra os Pataxó Hã Hã Hãe.

O HOMEM PRESO EM FLAGRANTE pelo assassinato da indígena Maria de Fátima Muniz, a Nega Pataxó, foi solto nesta semana em Vitória da Conquista, no sul da Bahia. José Eugênio Fernandes Amoedo, de 21 anos, detido em 21 de janeiro, foi acusado pelo Ministério Público Federal (MPF) de matar a liderança Pataxó Hã Hã Hãe. O crime ocorreu durante uma ação do movimento Invasão Zero, convocada por produtores rurais para expulsar indígenas que ocupavam uma fazenda no município de Potiraguá.

Amoedo estava em prisão preventiva havia sete meses no conjunto penal de Vitória da Conquista, cidade onde mora, a cerca de 200 km do local do homicídio. Ele foi solto após pagamento de fiança de 20 salários mínimos (R$ 28.240), por decisão da juíza Karine Costa Carlos Rhem da Silva, da 1ª Vara Federal de Itabuna, que aceitou o pedido da defesa.