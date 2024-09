Garimpeiro e madeireiro disputam eleições em cidade líder de desmatamento

Além de ignorarem a destruição da floresta em seus planos de governo, as duas candidaturas defendem o legado do ex-presidente Bolsonaro e disputam para ver quem é a mais bolsonarista.

Gelson Dill já recebeu mais de R$ 4 milhões em multas ambientais aplicadas pelo IBAMA e ICMBio, por desmatamento ilegal, inclusive dentro de áreas protegidas. Durante o atual mandato (2019 a 2024), a cidade ocupa a 11ª posição entre as mais devastadas do país, segundo levantamento da Repórter Brasil com base em dados do MapBiomas.

Prefeito Gelson Dill (MDB) tenta a reeleição para a prefeitura de Novo Progresso (PA) Imagem: Reprodução/Instagram

Juscelino, por sua vez, que governou Novo Progresso entre 1997 e 2004, tem como candidato a vice Ubiraci Soares, conhecido como Macarrão, prefeito entre 2017 e 2020. Macarrão foi indiciado pela Polícia Federal por garimpo ilegal, lavagem de dinheiro e usurpação de bem público da União.

"Um dos grandes fornecedores de dinheiro para a organização criminosa", aponta o inquérito policial a respeito da participação de Macarrão em um esquema envolvendo exploração de ouro em balsas de garimpo no Amazonas, conforme revelou a Repórter Brasil. Macarrão acumula também R$ 1,6 milhão por infrações ambientais.

Novo Progresso tornou-se um símbolo dos ataques à floresta amazônica e à democracia. Em 2019, a cidade foi palco do Dia do Fogo, um evento em que fazendeiros e empresários, organizados via WhatsApp, queimaram extensas áreas de floresta.