Zema libera área para rejeitos da CSN em local já cobiçado por ouro

Construção abandonada em Plataforma, bairro que se tornou ?fantasma? em razão de um projeto da CNS que nunca saiu do papel Imagem: Tamás Bodolay/ Repórter Brasil

Entre as poucas famílias que resistiram no local estão as irmãs Rebeca e Gisele Oliveira Santana. "O bairro ficou fantasma. Não tem escola, não tem infraestrutura. Ficamos cercados pelo minério", diz Rebeca.

A maioria da comunidade aceitou receber indenização ou casas construídas em terrenos menores em um novo bairro. Segundo Rebeca, isso destruiu o modo de vida local. "Aqui as pessoas plantavam, trocavam alimentos entre si, criavam animais", conta. "Agora, os terrenos são pequenos, não tem mais como viver da terra. E ainda temos que conviver com o barulho do carregamento de minério 24 horas por dia", completa.

Agora, o terreno da família está dentro da área autorizada para desapropriação pelo governo Zema no ano passado. Rebeca conta que já receberam uma proposta, enviada pelo correio, mas consideram o valor insignificante. "É impossível comprar um terreno semelhante com esse valor. Aqui tem árvores centenárias: abacate, jaca, jabuticaba. Isso não se compra", afirma.

A irmã de Rebeca, Gisele, fica revoltada ao saber que as áreas cobiçadas pela CSN estão no mesmo local autorizado para pesquisa de ouro: "Eles [CSN] vêm com essa mixaria [de indenização] e querem ganhar bilhões nas nossas costas. Querem escorraçar a gente daqui, e com o governo [estadual] apoiando".

Segundo a CSN, foram estabelecidas "tratativas negociais amigáveis" com os proprietários, com "condições comerciais absolutamente justas". A empresa afirma já ter negociado 90% da área prevista no decreto de desapropriação.