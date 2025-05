Governo do PA, sede da COP30, nomeia caçador de javali para cargo ambiental

Vestindo roupa camuflada, empunhando uma pistola e com expressão de orgulho, Fernando Heleodoro Brandão exibe em suas redes sociais uma série de fotos noturnas ao lado de javalis mortos.

Em uma delas, ele aparece ajoelhado diante de três animais com marcas visíveis de tiro na cabeça e no pescoço. Em outra, posa com o dedo no gatilho sobre um javali ensanguentado, com os olhos ainda abertos. As imagens foram feitas durante uma caçada autorizada por órgãos competentes em Tapaborã (MT), no mês de março de 2024.

Pouco mais de um ano depois, Brandão foi nomeado coordenador do Núcleo Regional de Gestão e Regularidade Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, estado que em novembro sediará a COP30 —a cúpula do meio ambiente da ONU. A portaria foi publicada no Diário Oficial do estado nesta terça-feira (30).