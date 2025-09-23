Assine UOL
'Homem da mala' de dinheiro preso pela PF em MG foi do gabinete de Pacheco

Daniel Camargos
Repórter Brasil
Felipe Lombardi Martins, preso preventivamente pela PF na Operação Rejeito
Felipe Lombardi Martins, preso preventivamente pela PF na Operação Rejeito Imagem: Emater-MG/Divulgação

Preso preventivamente pela PF (Polícia Federal) na quarta-feira (17) e apontado como o "homem da mala [de dinheiro]" do esquema investigado pela Operação Rejeito, Felipe Lombardi Martins trabalhou de 2019 a 2021 como assessor do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Segundo a PF, ele aparece em mensagens e documentos, entre junho do ano passado e janeiro deste ano, como responsável por transportar propinas e movimentar recursos do esquema no setor de mineração que fraudava licenças ambientais em Minas Gerais.

Pacheco não é investigado pela Operação Rejeito. Contudo, já teve relação política com outro preso, o ex-deputado estadual pelo MDB João Alberto Lages, acusado de articular o esquema e de vazar informações de operações policiais, segundo a PF. Lages fez campanha em 2014 para deputado estadual em dobradinha com Pacheco, então candidato a deputado federal. Pacheco declarou à Justiça Eleitoral uma contribuição de R$ 67 mil à campanha de Lages — o maior doador declarado.

De acordo com a investigação, o grupo contava com servidores públicos para manipular processos de licenciamento e alterar pareceres técnicos. Em paralelo, criava empresas de fachada, simulava contratos e usava "laranjas" para movimentar recursos ilícitos. A Justiça determinou 22 prisões preventivas, 79 buscas e o bloqueio de R$ 1,5 bilhão em bens.

Felipe Lombardi aparece em mensagens interceptadas como operador financeiro do grupo. Para a PF, ele seria o responsável por gerir planilhas de aportes, buscar contas de terceiros para depósitos e entregar dinheiro em espécie a servidores. Em uma das transações rastreadas, ele teria repassado R$ 300 mil a um escritório de advocacia em novembro de 2024 — o dinheiro seria parte de uma propina total de R$ 3 milhões.

Ex-presidente do Senado, Pacheco é o nome preferido de Lula (PT) para disputar o governo de Minas em 2026. O petista já expressou em diversas ocasiões a preferência pelo senador e tem feito aparições públicas recorrentes ao lado do aliado em eventos em Minas Gerais.

Em nota enviada à Repórter Brasil, Pacheco afirmou que conhece João Alberto Lages, desde 2014, em razão da militância político-partidária. "Desenvolvemos uma amizade nesse período, quando ele também se tornou deputado. Conheci Felipe Lombardi na mesma época, por meio da sua relação com o ex-deputado e, por um período, ele trabalhou na minha equipe do Senado, até se desligar para se dedicar à atividade privada, cuja natureza não tive conhecimento".

Os advogados de João Alberto Lages informaram que vão se manifestar apenas nos autos do processo. "Em respeito ao Poder Judiciário e ao Ministério Público Federal", disseram em mensagem de WhatsApp. A reportagem tentou localizar a defesa de Felipe Lombardi, mas ele ainda não tem advogado constituído para representá-lo na ação no Tribunal Regional Federal da Sexta Região (TRF-6).

O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG)
O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) Imagem: Pedro Ladeira/Folhapress

Outros presos

A Operação Rejeito também prendeu outros nomes de peso. Entre eles, o diretor da ANM (Agência Nacional de Mineração), Caio Mário Seabra Filho, e o ex-superintendente da PF em Minas Rodrigo Teixeira, que chegou a ser diretor de Polícia Administrativa da corporação em Brasília, o número dois da instituição.

Os dois foram indicados para cargos no governo federal pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG). Em entrevista concedida nesta segunda-feira (22), em Belo Horizonte, durante um evento voltado para a mineração, Silveira disse ter ficado surpreso com as prisões e defendeu "punição exemplar" aos envolvidos.

"Ficamos todos surpresos. É importante ressaltar que os dois nomeados no governo federal foram afastados. O primeiro, um delegado com 25 anos de serviço, apresentava um histórico profissional impecável, tendo inclusive atuado na superintendência da PF e cumprido os trâmites legais da governança da instituição em que servia. O segundo, em atuação desde 2020 na ANM, era um técnico com reconhecida qualificação e havia sido indicado para diretor. O afastamento de ambos demonstra a prioridade das instituições sobre as pessoas, visando garantir que a justiça cumpra sua função", disse.

O empresário Alan Cavalcante do Nascimento é apontado pela PF como chefe do esquema. A Repórter Brasil mostrou em reportagem que ele comprou imóveis vizinhos a duas juízas que analisavam processos contra ele, em ato interpretado pelos investigadores como tentativa de intimidação.

Também foi detido Gilberto Horta. Em 2024, ele disputou a presidência do Crea-MG com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), conforme revelou a Repórter Brasil.

Na última sexta-feira (20), a Justiça Federal determinou a transferência de três dos chefes do grupo para o Presídio Federal de Campo Grande (MS), em razão da periculosidade atribuída ao caso e do risco de obstrução processual. Segundo a PF, é a primeira vez que responsáveis por crimes ambientais são enviados a um presídio federal de segurança máxima.

