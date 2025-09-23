'Homem da mala' de dinheiro preso pela PF em MG foi do gabinete de Pacheco

Felipe Lombardi aparece em mensagens interceptadas como operador financeiro do grupo. Para a PF, ele seria o responsável por gerir planilhas de aportes, buscar contas de terceiros para depósitos e entregar dinheiro em espécie a servidores. Em uma das transações rastreadas, ele teria repassado R$ 300 mil a um escritório de advocacia em novembro de 2024 — o dinheiro seria parte de uma propina total de R$ 3 milhões.

Ex-presidente do Senado, Pacheco é o nome preferido de Lula (PT) para disputar o governo de Minas em 2026. O petista já expressou em diversas ocasiões a preferência pelo senador e tem feito aparições públicas recorrentes ao lado do aliado em eventos em Minas Gerais.

Em nota enviada à Repórter Brasil, Pacheco afirmou que conhece João Alberto Lages, desde 2014, em razão da militância político-partidária. "Desenvolvemos uma amizade nesse período, quando ele também se tornou deputado. Conheci Felipe Lombardi na mesma época, por meio da sua relação com o ex-deputado e, por um período, ele trabalhou na minha equipe do Senado, até se desligar para se dedicar à atividade privada, cuja natureza não tive conhecimento".

Os advogados de João Alberto Lages informaram que vão se manifestar apenas nos autos do processo. "Em respeito ao Poder Judiciário e ao Ministério Público Federal", disseram em mensagem de WhatsApp. A reportagem tentou localizar a defesa de Felipe Lombardi, mas ele ainda não tem advogado constituído para representá-lo na ação no Tribunal Regional Federal da Sexta Região (TRF-6).

O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) Imagem: Pedro Ladeira/Folhapress

Outros presos

A Operação Rejeito também prendeu outros nomes de peso. Entre eles, o diretor da ANM (Agência Nacional de Mineração), Caio Mário Seabra Filho, e o ex-superintendente da PF em Minas Rodrigo Teixeira, que chegou a ser diretor de Polícia Administrativa da corporação em Brasília, o número dois da instituição.