Denúncia de Nikolas contra deputada se baseou em grupo investigado pela PF

Uma denúncia apresentada em novembro de 2024 pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) contra a colega de Câmara Duda Salabert (PDT-MG) à PF (Polícia Federal), por suposto uso indevido do fundo eleitoral, foi alimentada por integrantes do grupo investigado na Operação Rejeito, deflagrada na semana passada. A informação consta de interceptações telefônicas e relatórios da própria PF, anexados ao inquérito.

Até agora, a operação já prendeu 22 pessoas, incluindo empresários, políticos e agentes públicos. A investigação aponta um esquema bilionário de corrupção no setor de mineração em Minas Gerais, com fraudes em licenciamento, corrupção de servidores e lavagem de dinheiro.

Segundo os documentos, a ofensiva contra Duda Salabert teria sido iniciada após um ofício enviado pela deputada à ANM (Agência Nacional de Mineração), em 17 de julho de 2023. No documento, ela solicitava a fiscalização e a paralisação imediata das atividades minerárias na Serra do Curral, cartão postal de Belo Horizonte.