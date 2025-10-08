Governo mantém empresa fora da lista suja após recurso de João Paulo Cunha

O posicionamento sustenta ainda que "a conduta do Ministro de Estado do Trabalho e de sua assessoria técnica está plenamente inserida nos limites legais e administrativos, sem qualquer conotação política ou desvio de finalidade".

Também em nota, o MTE não respondeu se a pasta tinha conhecimento sobre a assinatura de Cunha no recurso apresentado pela Santa Colomba. O texto informa que "o ministro avocou o processo a pedido da empresa", em conformidade com a legislação trabalhista, e que a companhia "alega que não foram considerados os recursos apresentados e aponta inconsistências no auto de infração".

A pasta também afirmou que "a avocação é um instrumento previsto em lei, não possui caráter inédito ou exclusivo e tampouco se fundamenta no porte da empresa. Trata-se da análise, pela autoridade competente, de atos administrativos sob sua responsabilidade, com a prerrogativa legal de revê-los".

A Santa Colomba, por sua vez, informou que a escolha de sua representação jurídica foi feita de maneira institucional e com base em critérios estritamente técnicos. "O escritório Cunha & Fonseca Advogados possui experiência jurídica e competência reconhecida, tendo sido contratado por essas qualidades e pelo profissionalismo na condução das causas sob sua responsabilidade", diz nota emitida pela empresa.

"A decisão segue o compromisso da empresa de assegurar defesa qualificada e atuação sempre em conformidade com a lei e com o direito fundamental de ampla defesa, que deve ser garantido a qualquer cidadão ou organização", complementa o posicionamento.

Marinho já havia barrado JBS Aves na Lista Suja

Em menos de um mês, é a segunda vez que a chefia do MTE "avoca" a decisão sobre a entrada de uma empresa na Lista Suja. Em setembro, Marinho já havia suspendido a inserção da JBS Aves no cadastro.