Biden diz que EUA tentam apurar como o avião de Prigozhin foi derrubado

SOUTH LAKE TAHOE, Califórnia (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta sexta-feira que as autoridades norte-americanas estavam tentando determinar com precisão como o avião do chefe mercenário do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, caiu na Rússia, sem deixar sobreviventes.

Na sexta-feira, a Rússia protestou por Biden expressar sua falta de surpresa com o fato de Prigozhin ter morrido em um acidente de avião e advertiu que não era apropriado que Washington fizesse tais comentários.

Questionado por repórteres sobre o que teria causado a queda do avião do líder do Wagner, Biden disse: "Não tenho a liberdade de falar sobre isso exatamente... Estamos tentando descobrir com precisão, mas não tenho nada a dizer."