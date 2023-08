Boko Haram liberta 49 mulheres sequestradas no Estado de Borno, na Nigéria

Por Ahmed Kingimi

MAIDUGURI, Nigéria (Reuters) - Quarenta e nove mulheres sequestradas pelo Boko Haram no início da semana perto de Maiduguri, no Estado de Borno, no nordeste da Nigéria, foram liberadas na manhã desta sexta-feira depois que uma autoridade estatal pagou um resgate pela sua libertação, afirmaram duas das vítimas e um líder local.

As mulheres foram sequestradas em suas fazendas na manhã de terça-feira, no vilarejo de Shuwaei Kawuri, nos arredores de Maiduguri, disseram à Reuters duas vítimas que não quiseram ser identificadas.