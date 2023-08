Debate republicano não alavanca DeSantis, mas deixa eleitores mais abertos a ele, aponta pesquisa Reuters/Ipsos

Mas o levantamento mostrou que DeSantis permaneceu preso em um distante segundo lugar, com 13% de apoio dos entrevistados republicanos, enquanto Trump teve 52%, um pouco acima dos 47% que recebeu em uma pesquisa Reuters/Ipsos no início de agosto.

A pesquisa de dois dias reuniu respostas online de 1.004 adultos norte-americanos, incluindo 347 republicanos em todo o país, e teve um intervalo de credibilidade, uma medida de precisão, de cerca de 6 pontos percentuais em qualquer direção para os republicanos.

DeSantis e sete outros candidatos republicanos participaram do debate em Milwaukee, enquanto uma entrevista pré-gravada de Trump com o comentarista conservador Tucker Carlson postada simultaneamente na plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter, tinha como objetivo desviar os telespectadores.

Trump disse antes do debate que não via nenhum benefício político em participar, dada a sua enorme liderança nas pesquisas de opinião, apesar das suas acusações em quatro processos criminais distintos. Os resultados da sondagem Reuters/Ipsos parecem ter confirmado isso.

Embora DeSantis tenha sido o centro do debate, ele foi ofuscado durante grande parte do evento de duas horas pelo empresário de tecnologia Vivek Ramaswamy, que entrou em confronto com a ex-embaixadora da ONU Nikki Haley e outros candidatos.

Ainda assim, cerca de metade dos entrevistados republicanos disseram ser mais propensos a apoiar DeSantis com base no que ouviram sobre o debate. Cerca de quatro em cada dez republicanos disseram que eram mais propensos a apoiar Ramaswamy ou Haley com base no debate.