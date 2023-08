Diesel sobe 10% nos postos do Brasil na semana; gasolina avança 4%, diz ANP

O diesel comum, por sua vez, foi comercializado a 5,93 reais o litro nesta semana, alta de 10,2% ante 5,38 reais na semana passada, apontou a ANP.

Já a gasolina encerrou a semana a 5,88 reais o litro, ante 5,65 reais na semana passada. Foi a terceira alta consecutiva do combustível.

O etanol hidratado, concorrente direto da gasolina nas bombas, foi comercializado a 3,66 reais o litro nesta semana, alta de 1,4% versus 3,61 reais na semana anterior.

O movimento de alta nos combustíveis ocorre depois que a Petrobras, principal produtora de combustíveis do país, anunciou na semana passada um aumento de 16,3% nos preços médios da gasolina e de 25,8% nos do diesel vendidos a distribuidoras, depois de integrantes do setor protestarem que os valores estavam defasados em relação ao mercado internacional.

O reajuste da companhia veio depois de uma disparada recente dos preços do petróleo e de seus derivados no mercado global.

O repasse de reajustes da Petrobras aos consumidores finais nos postos não é imediato e depende de uma série de questões, como mistura de biocombustíveis, impostos e margens de distribuição e revenda.