Liderança do partido do governo cresce em eleições do Zimbábue; observadores denunciam "clima de medo"

Uma apuração da emissora estatal ZBC mostrou que o ZANU-PF venceu 101 cadeiras e o principal partido da oposição, a Coligação dos Cidadãos para a Mudança (CCC), venceu 59, de um total de 210.

O resultado da eleição presidencial ainda não foi anunciado. A previsão é de cinco dias após a votação.

Mnangagwa, de 80 anos, procura a reeleição em um momento em que o país do sul da África lida com uma inflação crescente e um desemprego elevado, com muitos zimbabuanos dependentes de remessas de dólares de familiares no estrangeiro para sobreviverem.

Seu principal adversário é o advogado e pastor Nelson Chamisa, de 45 anos.

As chances do Zimbábue resolver a crise da dívida e obter empréstimos do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI) estão em jogo, uma vez que os credores estrangeiros afirmaram que uma votação livre e justa é uma pré-condição para qualquer negociação significativa.

(Reportagem de Nelson Banya e Nyasha Chingono)