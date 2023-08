Netanyahu defende ministro de Israel que discutiu com Bella Hadid sobre direitos dos palestinos

JERUSALÉM (Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, defendeu nesta sexta-feira os comentários de seu ministro da Segurança Nacional, representante da extrema-direita do país, que provocaram uma discussão com a supermodelo norte-americana Bella Hadid e foram criticadas como racistas pelos palestinos e por parte de Washington.

Numa entrevista televisiva na quarta-feira, Itamar Ben-Gvir disse que o direito à vida e à viagem segura dos colonos judeus na Cisjordânia ocupadada supera o direito à liberdade de circulação dos palestinos.

Bella Hadid, cujo pai é palestino, respondeu no dia seguinte, dizendo a seus quase 60 milhões de seguidores no Instagram: "Em nenhum lugar, em nenhum momento, especialmente em 2023, uma vida deveria ser mais valiosa do que a de outra", publicou, provocando a repreensão da parte do ministro nesta sexta-feira.