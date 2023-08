Processo contra SpaceX pode ser teste à política dos EUA sobre preconceito com refugiados

(Reuters) - Uma nova ação judicial acusando a SpaceX de recusar ilegalmente a contratação de requerentes de asilo e refugiados pode ser um importante teste à posição do governo dos EUA de que preocupações com a segurança nacional não podem permitir às empresas discriminar cidadãos não norte-americanos.

Elon Musk, presidente-executivo da empresa de foguetes e satélites, disse em resposta à ação judicial do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), movida na quinta-feira, que a contratação de qualquer pessoa que não seja cidadã dos EUA ou detentora de um "green card" violaria as leis de tráfico de armas.

Sua publicação na plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter, parece conflitar com orientações específicas emitidas pelo DOJ em abril, que alertavam aos empregadores que concentrar esforços para cumprir as leis de controle de exportação não os isentaria da lei que proíbe a discriminação com base no status de cidadania.