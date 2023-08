Homens armados sequestram 12 pessoas no norte da Nigéria

Por Ahmed Kingimi

MAIDUGURI, Nigéria (Reuters) - Pelo menos 12 pessoas foram sequestradas em dois incidentes diferentes no norte da Nigéria, disseram autoridades e testemunhas neste sábado.

No primeiro caso, sequestradores não identificados levaram quatro pessoas na noite de sexta-feira. Entre as vítimas está o líder da vila da comunidade Nasarawa-Burkullu no Estado de Zamfara, no noroeste da Nigéria, afirmou neste sábado a autoridade local Muhammad Bukuyum.