Inflação do Brasil está um pouco pior, diz presidente do Banco Central

A inflação atingiu 4,24% em 12 meses até agosto, acelerando pela terceira quinzena seguida e superando as previsões do mercado.

No começo do mês, o Banco Central começou um ciclo de afrouxamento com um corte na taxa básica de juros de 0,5 ponto percentual, a 13,25% ao ano, sinalizando mais do mesmo para reuniões futuras, enquanto membros do conselho chamaram o ritmo de "apropriado".

Após o Congresso aprovar novas regras fiscais propostas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para conter o crescimento desenfreado da dívida pública, Campos Neto ressaltou que as receitas fiscais precisam ser expandidas por meios sustentáveis, melhorando as perspectivas das contas públicas e da taxa de juros.

Campos Neto preferiu não opinar diretamente sobre as medidas propostas para taxar fundos de investimentos offshore e fechados que o governo pretende enviar ao Congresso.

Contudo, no geral, ele disse que as medidas deveriam tentar proteger a base das receitas, garantindo eficiência e continuidade dos processos de cobrança.

"Algumas medidas de arrecadação acabam tendo uma coisa que a gente chama de erosão de base: você cobra um imposto, mas a base diminui", afirmou.