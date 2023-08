Jornalista russa descreve "envenenamento" em trem alemão

Procuradores alemães investigam se Kostyuchenko, que agora vive escondida, foi vítima de uma tentativa de homicídio quando ficou doente em outubro passado.

Seus sintomas começaram com desorientação e dor de estômago durante a viagem de trem de Munique a Berlim e persistiram por várias semanas. Quando ela percebeu que poderia ter sido envenenada, já era tarde demais para identificar qualquer toxina.

“Tive que tirar os anéis porque meus dedos pareciam salsichas”, disse ela, descrevendo o inchaço que estava entre seus sintomas. Meses depois, ela ainda está exausta e só consegue trabalhar três horas por dia.

Inimigos do presidente russo, Vladimir Putin, que viviam no estrangeiro, foram envenenados no passado, incluindo os antigos agentes secretos Sergei Skripal, que sobreviveu, e Sergei Litvinenko, que morreu. Um ex-rebelde checheno morreu em Berlim, no que um tribunal alemão disse ter sido um assassinato estatal russo.

O Kremlin nega envolvimento nesses assassinatos.

“Isso se encaixa na narrativa de Putin, de que não podemos perdoar traidores”, disse Kostyuchenko. "Mas nunca trabalhei com serviços secretos... De alguma forma, pensei que na Europa estou segura."