Lula agradece Congresso por aprovar "tudo o que a gente queria"

Questionado na coletiva sobre a relação diplomática com países africanos, Lula afirmou que estuda a abertura de um consulado em Angola e adiantou que assim que retornar ao Brasil irá debater com empresas aéreas e setores do governo sobre voos diretos para o continente africano.

"Chegando ao Brasil, vou convidar para uma conversa as empresas de aviação, o Ministério dos Transportes, e a Agência Nacional (de Aviação Civil - Anac). Eu quero discutir por que um país do tamanho do Brasil não tem vergonha de não ter um voo para a África", disse, citando países como a Etiópia, a África do Sul e Angola, que têm voos para o Brasil. "Eu quero uma explicação."

(Reportagem de Maria Carolina Marcello, em Brasília)