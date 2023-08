Manifestantes sul-coreanos pedem ação do governo sobre a água de Fukushima

“Não veremos imediatamente desastres como a detecção de materiais radioativos em frutos do mar, mas parece inevitável que essa descarga represente um risco para a indústria pesqueira local e o governo precisa encontrar soluções”, disse Choi Kyoungsook, do grupo Korea Radiation Watch, responsável pela organização do protesto.

Cerca de 30 mil pessoas aderiram à manifestação, informou a emissora KBS, citando os organizadores.

O Japão e organizações científicas dizem que a água é segura.

A concessionária responsável pela usina, Tokyo Electric Power tem filtrado a água para remover isótopos, deixando apenas o trítio, um isótopo radioativo de hidrogênio difícil de separar.

A agência de pesca do Japão disse neste sábado que os peixes testados nas águas ao redor da usina não continham níveis detectáveis ​​de trítio, informou o serviço de notícias Kyodo.

A Coreia do Sul disse que não vê problemas científicos na liberação de água, mas ativistas ambientais argumentam que nem todos os possíveis impactos não foram estudados.