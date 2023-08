Panfleto antissemita de décadas atrás ameaça revirar eleição estadual na Alemanha

Por Thomas Escritt

BERLIM (Reuters) - Um panfleto antissemita no ensino médio de uma escola alemã mais de três décadas atrás está no centro de uma disputa que ameaça o vice-primeiro-ministro da Baviera, Hubert Aiwanger, pouco antes da eleição regional no Estado marcada para este ano.

O panfleto, cuja existência foi originalmente notada pelo Sueddeutsche Zeitung neste sábado, faz uma paródia de uma competição nacional de história e referências jocosas sobre campos de concentração nazistas e o holocausto.