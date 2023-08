Políticas de Trump e Biden transferiram o comércio da China a um custo, mostra estudo

Por Howard Schneider

JACKSON HOLE, Wyoming (Reuters) - O comércio dos Estados Unidos se afastou da China com as políticas praticadas pelos governos de Joe Biden e Donald Trump, mas a dependência norte-americana em cadeias de abastecimento associadas à China não foi necessariamente reduzida, e os consumidores sofrem com preços mais altos, segundo uma nova pesquisa apresentada neste sábado em um simpósio econômico do Federal Reserve, banco central norte-americano.

Apesar de temores sobre a desglobalização após a pandemia de Covid-19 e a invasão da Ucrânia pela Rússia, o comércio no geral “se manteve em pouco menos de 60% do produto interno bruto mundial, em vez de entrar em queda livre”, concluíram Laura Alfaro, economista da Faculdade de Negócios de Harvard, e Davin Chor, professor-adjunto da Faculdade de Negócios Tuck de Dartmouth, em artigo apresentado na reunião anual de bancos centrais e economistas em Jackson Hole, Wyoming.