Homem mata 3 pessoas e atira em si mesmo em crime motivado por racismo na Flórida

O suspeito, descrito pelo xerife como um homem branco que usava um colete tático, não foi identificado. Waters disse que todas as vítimas, dois homens e uma mulher, eram negras.

O xefire disse ainda que as autoridades acreditam que o homem agiu sozinho e que, antes do massacre, foi autor de “vários manifestos” para a mídia, seus pais e as forças de segurança, detalhando seu ódio por pessoas negras. Waters explicou que ele estava armado com uma pistola Glock e um rifle "estilo AR-15”, com suásticas nele.

“O ódio que motivou a onda de assassinatos do atirador acrescenta uma camada adicional de tristeza”, concluiu.