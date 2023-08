Irã diz que enriquecimento de urânio continua com base na legislação nacional

DUBAI (Reuters) - O processo de enriquecimento de urânio do Irã segue ocorrendo com base em uma estrutura legal estabelecida pelo Parlamento do país, afirmou neste domingo o chefe do setor nuclear, Mohammad Eslami, ao ser questionado sobre relatos de que Teerã estaria reduzindo o ritmo de enriquecimento de urânio a 60%.

“Nosso enriquecimento nuclear continua, baseado no marco legal estratégico”, afirmou Eslami.

No começo de agosto, o The Wall Street Journal informou que o Irã tinha reduzido significativamente o ritmo de enriquecimento -- com o qual estava obtendo substância quase suficiente para a construção de bombas atômicas --, além de ter diluído parte do urânio de seu estoque. Tais movimentações poderiam amenizar as tensões com os Estados Unidos e ajudar na retomada de negociações.