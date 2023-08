Rússia diz que testes genéticos confirmam morte do  chefe do grupo Wagner em acidente de avião

"De acordo com os resultados, as identidades de todos os 10 mortos foram estabelecidas. Elas correspondem à lista constante da ficha de voo", afirmou.

Houve alguma especulação, especialmente em canais pró-Wagner no Telegram, questionando se Prigozhin – conhecido por tomar várias precauções de segurança em antecipação a um possível atentado contra sua vida – realmente estava no voo condenado.

As autoridades ainda não disseram o que acreditam ter causado a queda do jato particular.

O acidente ocorreu dois meses após Prigozhin e seus mercenários do Wagner organizarem um motim contra comandantes militares russos, no qual assumiram o controle de uma cidade do sul, Rostov, e avançaram em direção a Moscou antes de se demoverem a cerca de 200 km da capital.

(Reportagem de Vladimir Soldatkin)