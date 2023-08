Segundo navio deixa Odessa por corredor temporário no Mar Negro, diz ministro

KIEV (Reuters) - Um navio carregado de produtos de aço deixou o porto de Odessa, na Ucrânia, em direção à África por meio de um corredor temporário no Mar Negro, segunda embarcação a realizar a passagem desde que a Rússia se retirou, no mês passado, do acordo negociado pela ONU (Organização das Nações Unidas) que permitia a exportação segura de grãos do país, disse neste domingo uma alta autoridade do governo ucraniano.

O vice-primeiro-ministro, Oleksandr Kubrakov, afirmou que o navio PRIMUS, de bandeira liberiana, passou a navegar pelo corredor estabelecido para embarcações civis, confirmando os relatos de sábado por um parlamentar ucraniano.

“A segunda embarcação bloqueada devido à guerra deixou o porto de Odessa e está navegando agora pelo corredor temporário”, afirmou Kubrakov na rede social X, anteriormente conhecida como Twitter.