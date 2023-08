Ataques russos na Ucrânia deixam 4 mortos, dizem autoridades ucranianas

“As pessoas trabalhavam no turno da noite”, afirmou Yermak no aplicativo de mensagens Telegram.

Oleksandr Prokudin, governador da região de Kherson, disse que uma mulher de 63 anos foi morta em um bombardeio na vila de Sadove por volta das 10h40 de segunda-feira, pelo horário local.

Os militares ucranianos disseram que a Rússia lançou quatro mísseis do Mar Negro durante a noite, dois dos quais foram abatidos.

Os militares também afirmaram que a região de Kryvyi Rih, no centro da Ucrânia, foi atingida por um ataque com mísseis. As autoridades locais disseram que várias casas particulares foram danificadas, mas não relataram vítimas.

A Rússia, que enviou dezenas de milhares de soldados para a Ucrânia há 18 meses, não comentou imediatamente os relatos.

(Reportagem de Pavel Polityuk; reportagem adicional de Anna Pruchnicka)