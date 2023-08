Deslizamentos de terra matam 13 pessoas no Tajiquistão após fortes chuvas

DUSHANBE (Reuters) - Deslizamentos de terra provocados por fortes chuvas mataram 13 pessoas no Tajiquistão no domingo, disse o governo do país da Ásia Central nesta segunda-feira, alertando que muitas de suas áreas montanhosas continuam perigosas.

Fotos e filmagens não verificadas publicadas nas redes sociais em locais da cidade de Vakhdat e do distrito de Rudaki, ambos nos arredores da capital Dushanbe, mostraram carros em estradas montanhosas inundadas, gravemente danificadas por deslizamentos de terra e grandes rochas.

(Reportagem de Nazarali Pirnazarov)