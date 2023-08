EUA e China concordam com troca de informações sobre controle de exportação

Por David Shepardson

PEQUIM - Os Estados Unidos e a China concordaram em lançar um diálogo de informações sobre a aplicação do controle de exportação e um novo grupo de trabalho formal sobre questões comerciais, disse o Departamento de Comércio dos EUA na segunda-feira, dando a Pequim um potencial fórum para expressar preocupações.

Após reuniões entre a secretária do Comércio dos EUA, Gina Raimondo, e o ministro do Comércio da China, Wang Wentao, a troca proporcionará uma "plataforma para reduzir mal-entendidos sobre as políticas de segurança nacional dos EUA", disse Raimondo, acrescentando: "Não estamos comprometendo ou negociando questões de segurança nacional. Ponto final."