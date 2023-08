França proíbe uso de túnica muçulmana nas escolas

PARIS (Reuters) - Os conservadores franceses aplaudiram nesta segunda-feira a decisão do governo de proibir as crianças de usarem a abaya, uma túnica usada por algumas mulheres muçulmanas, nas escolas públicas, mas a medida também atraiu críticas.

A França, que impôs uma proibição estrita de símbolos religiosos nas escolas públicas desde que as leis do século 19 eliminaram qualquer influência católica tradicional do ensino público, tem alterado as diretrizes para lidar com uma crescente minoria muçulmana.

“Nossas escolas são continuamente submetidas a testes e, nos últimos meses, as violações da laicidade aumentaram consideravelmente, em particular com (alunos) vestindo trajes religiosos como abayas e kameez”, disse o ministro da Educação, Gabriel Attal, em coletiva de imprensa para explicar a proibição.