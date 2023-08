Governante militar do Sudão promete vitória decisiva e descarta acordo com "traidores"

"Não fazemos acordos com traidores, não fazemos acordos com ninguém que tenha traído o povo sudanês", disse Burhan, que também é o chefe do Exército, aos soldados na Base Flamingo em Port Sudan, no Mar Vermelho.

Seu discurso ocorre um dia após o chefe das RSF ter expressado abertura às conversações e a um cessar-fogo de longo prazo, e dias depois de Burhan ter saído da capital Cartum pela primeira vez desde o início da guerra.

As duas forças partilharam o poder desde a derrubada de Omar al-Bashir em 2019 e culpam-se mutuamente pelo início da guerra, que eclodiu no meio de planos para integrar as suas tropas numa única força como parte de uma transição para a democracia.

Burhan embarcou numa visita a bases em regiões controladas pelo exército e deverá viajar para a Arábia Saudita e o Egito, o que levou alguns a especular que um acordo era iminente.

"Estamos dedicando todo o nosso tempo a esta guerra... para acabar com esta rebelião", disse Burhan, prometendo uma vitória rápida e decisiva, ecoando declarações anteriores da liderança militar.

As RSF "estão completamente exaustas -- basta um pequeno esforço e estarão acabadas", disse ele.