Itália enfrenta aumento nas chegadas de migrantes

Em Trieste, perto da fronteira com a Eslovênia, o presidente da Câmara, Roberto Dipiazza, mostrou-se menos otimista ao queixar-se ao Corriere della Sera sobre uma "invasão de migrantes" sem precedentes.

“Tenho lidado com problemas relacionados com migrantes desde a década de 1990, vi de tudo e muito mais, mas não conseguia imaginar tal coisa. A cidade está numa emergência”, disse.

A Itália registou mais de 107.500 chegadas marítimas no ano até agora, em comparação com cerca de 53 mil no mesmo período do ano passado.

O aumento foi parcialmente impulsionado por uma elevação no número de menores desacompanhados que fazem a perigosa viagem marítima para Itália. Mais de 12 mil jovens chegaram desde 1º de janeiro.

Em Lampedusa, os migrantes marítimos que chegam são amontoados num chamado "hotspot" com capacidade oficial para algumas centenas de lugares, antes de serem transferidos para a ilha maior da Sicília.

A instalação está sempre superlotada, com agências de notícias italianas informando na segunda-feira que ela hospedava cerca de 3.600 migrantes.