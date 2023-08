Juíza define nesta 2ª data de julgamento de Trump por esforços para anular eleições de 2020

Trump, que na quinta-feira compareceu a uma prisão da Geórgia para enfrentar acusações criminais estaduais por tentar reverter sua derrota no Estado, não deve comparecer à audiência desta segunda-feira.

Trump já atacou a juíza distrital Tanya Chutkan, ao afirmar, sem provas, que ela é tendenciosa contra ele. O ex-presidente retratou todos os quatro processos criminais como tentativas de impedi-lo de retornar ao poder.

O gabinete de Smith propôs iniciar o julgamento em 2 de janeiro de 2024, cerca de 11 meses antes do dia da eleição, e previu que levaria de quatro a seis semanas. Os advogados de Trump pediram a Chutkan que o julgamento seja adiado até abril de 2026.

"O interesse público reside na justiça e em um julgamento justo, não em um julgamento precipitado", escreveram os advogados de Trump na sua moção.

Os advogados de Trump têm reclamado que os 11,5 milhões de páginas de evidências do governo levarão tempo para serem analisados, dizendo que se as páginas fossem empilhadas, elas se elevariam bem acima do Monumento de Washington e equivaleriam à leitura de "Guerra e Paz", de Liev Tolstói, "78 vezes" por dia, todos os dias, a partir de agora até a seleção do júri.

Os promotores do gabinete do procurador especial Smith dizem que tais comparações "não são úteis nem esclarecedoras".