Julgamento federal de Trump por tentar reverter eleições de 2020 começará em 4 de março de 2024

Os advogados de Trump pressionaram para que o julgamento fosse marcado para abril de 2026, muito depois das eleições presidenciais de novembro de 2024, argumentando que precisavam de tempo para analisar os 12,8 milhões de páginas de provas que o governo havia acumulado.

Mas Chutkan disse que a equipe não precisava de tanto tempo. “A data proposta pela defesa de abril de 2026 está muito além do necessário”, disse ela.

O julgamento de Trump deve começar um dia antes da “Superterça”, quando mais de uma dúzia de Estados norte-americanos realizarão suas primárias para a candidatura presidencial.

Ele também deve ser julgado em Nova York a partir de 25 de março, sob indiciamento estadual de ocultar um suborno secreto a uma estrela pornô.

Um terceiro julgamento está agendado para 20 de maio de 2024 sobre acusações federais na Flórida que alegam que Trump reteve ilegalmente documentos confidenciais após deixar a Casa Branca e tentou obstruir a Justiça.

A data do julgamento do quarto processo criminal na Geórgia ainda não foi definida. A promotora do condado de Fulton, Fani Willis, solicitou o início em 4 de março, mas a decisão de Chutkan significa que o cronograma provavelmente mudará.