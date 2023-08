Kremlin minimiza passagem de segundo navio por corredor ucraniano no Mar Negro

MOSCOU - A passagem de um segundo navio vindo da Ucrânia ao longo de um corredor temporário no Mar Negro não tem nada a ver com as perspectivas de retomada de um acordo de grãos envolvendo a Rússia, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta segunda-feira.

Kiev disse no domingo que um navio que transportava produtos siderúrgicos para África deixou o porto ucraniano de Odessa através de um corredor "humanitário" temporário no Mar Negro, o segundo navio a fazê-lo desde que a Rússia se retirou no mês passado de um acordo mediado pela ONU que permitia a exportação de grãos com segurança.

Num briefing regular do Kremlin, Peskov reafirmou a posição de Moscou de que a retomada do acordo de grãos depende de o Ocidente cumprir as promessas relativas às exportações de grãos e fertilizantes da própria Rússia.