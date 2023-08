Macron diz que embaixador francês permanecerá no Níger, apesar de pressão de junta militar

"Penso que a nossa política é a certa. Baseia-se na coragem do presidente Bazoum e nos compromissos do nosso embaixador, que permanece apesar de toda a pressão, apesar de todas as declarações feitas pelas autoridades ilegítimas", disse Macron.

Na sexta-feira, a junta do Níger, que tomou o poder em um golpe de Estado em 26 de julho, disse ter ordenado ao embaixador francês Sylvain Itté que deixasse o país dentro de 48 horas.

Macron também rejeitou os apelos de alguns nos Estados Unidos e na Europa para que as potências ocidentais desistissem de Bazoum.

“Não reconhecemos aqueles que levaram a cabo o golpe, apoiamos um presidente que não renunciou e do qual continuamos aliados”, disse Macron.

O principal bloco da África Ocidental, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao), tem tentado negociar com os líderes do golpe no Níger e disse que está pronto para enviar tropas para restaurar a ordem constitucional se os esforços diplomáticos falharem.