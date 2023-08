Oposição conservadora do Canadá exalta líder como homem de família após separação de premiê

Por Steve Scherer

OTTAWA (Reuters) - Menos de uma semana após o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, ter anunciado o fim do seu casamento, seu rival do Partido Conservador, Pierre Poilievre, lançou um anúncio narrado pela sua esposa, elogiando-o como o líder de que o país precisa.

O anúncio em vídeo, transmitido na televisão e publicado online, é intitulado "Conheça Pierre Poilievre". Nele, sua esposa Anaida faz um breve resumo de sua infância no subúrbio, menciona que seus dois filhos pequenos o chamam de "papai" e diz que o conhece como o homem que a ama pelo que ela é, "um canadense que veio para chamar o Canadá de sua casa -- e sua esposa."