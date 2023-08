Pacheco espera que mudanças na reforma tributária no Senado sejam negociadas com a Câmara

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), externou nesta segunda-feira seu desejo que eventuais mudanças no texto da reforma tributária em tramitação na Casa sejam negociadas e acordadas com Câmara para acelerar a promulgação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC).

O senador aproveitou evento do grupo de líderes empresariais Lide para voltar a defender um teto para a alíquota a ser adotada com a aprovação da proposta.