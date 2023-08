Papa Francisco recebe críticas por exaltar czares imperialistas russos

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco foi criticado nesta segunda-feira por ter dito a jovens russos que se lembrem do fato de serem herdeiros de czares como Pedro, o Grande, que foi usado pelo presidente do país, Vladimir Putin, como exemplo para justificar a invasão da Ucrânia.

Autoridades ucranianas afirmaram que os comentários, feitos por Francisco na sexta-feira em um sermão ao vivo e transmitido por vídeo a jovens católicos reunidos em São Petersburgo, foram “profundamente lamentáveis”.

Francisco primeiro leu o discurso preparado em espanhol, mas no final mudou de improviso para o italiano e disse: “Não esqueçam da sua hereditariedade. São herdeiros da grande Rússia, a grande Rússia dos santos, dos reis, a grande Rússia de Pedro, o Grande, de Catarina II, do grande império russo, de cultura, de tanta cultura, de tanta humanidade. Vocês são herdeiros da grande mãe Rússia. Em frente”.