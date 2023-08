Papa visitará pequeno grupo católico na Mongólia

Essencialmente, parafraseando a resposta do alpinista britânico George Mallory na década de 1920 sobre por que ele queria escalar o Monte Everest, porque os católicos estão lá.

“Não consigo nem imaginar isso”, disse Arvanai Hashdorj, de 19 anos, estudante que assistiu à missa no domingo na Catedral dos Santos Pedro e Paulo, na capital da Mongólia, Ulaanbaatar.

Visitar lugares onde os católicos são minoria faz parte da política de Francisco de chamar a atenção para as pessoas e os problemas no que ele chamou de periferias da sociedade e do mundo. Ele ainda não visitou a maioria das capitais da Europa Ocidental.

Francisco, que participará de um culto inter-religioso na Mongólia, disse em seu discurso semanal ao meio-dia de domingo que visitaria “uma Igreja que é pequena em número, mas vivaz na fé”.

No ano passado, Francisco nomeou o arcebispo Giorgio Marengo, um italiano, o primeiro cardeal a ser radicado na Mongólia, onde é administrador da Igreja Católica.

“Isto mostra como para ele (o papa) cada membro dos fiéis é importante”, disse Marengo, que é missionário na Mongólia há mais de 20 anos.